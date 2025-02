Frattura al quinto metacarpo della mano sinistra per Raul Fernandez, che in una caduta nel corso della 1^ giornata di test a Sepang ha distrutto la sua Aprilia Trackhouse: il pilota spagnolo volerà nelle prossime ore a Barcellona per sottoporsi a un intervento. Per lui la tre giorni di Sepang, come successo anche l'anno scorso, si chiude dopo pochi giri

TEST MOTOGP, LA 1^ GIORNATA LIVE