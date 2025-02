In corso la 2^ giornata di test a Sepang con Morbidelli miglior tempo davanti a Quartararo e Alex Marquez. Piloti in pista fino alle 11. Tre assenti per via degli infortuni rimediati ieri: il campione del mondo Martin, Di Giannantonio e Raul Fernandez sono out e si opereranno nelle prossime ore. Gli aggiornamenti in tempo reale nel nostro liveblog qui di seguito. Alle 15.30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento