"Sepang è un circuito molto particolare, con poco grip e alta tempeatura. La gomma media al posteriore, rispetto alla soft, è meno performante. I piloti preferirebbero avere tutte specifiche soft, che sono più prestazionali, ma come prevede il regolamento devi portare due specifiche con delle quantità ben precise. Noi abbiamo rispettato il regolamento: queste sono le due specifiche che ultimamente sembravano più opportune per questo tipo di circuito. E' vero che, per tutti i piloti e per tutte le case, non è stato facile metterle in temperatura".

Veniamo all'incidente di Martin: Aprilia ha fatto intendere che probabilmente potesse esserci qualche anomalia sullo pneumatico. Qual è la risposta di Michelin?

"Quando ci sono questi incidenti dobbiamo sempre cercare il perché e logicamente le gomme fanno parte della moto e di tutto il sistema. Abbiamo guardato la gomma posteriore di Jorge: per quanto riguarda la tracciabilità, questa gomma è stata fabbricata l'anno scorso, non è mai stata scaldata e aveva quindi tutte le qualità per essere una gomma performante e per quello l'abbiamo portata qui. Abbiamo guardato la gomma dopo i run che ha fatto Jorge e ha lavorato bene: si vede dall'aspetto, ha lavorato sia a destra che a sinistra. Quando le gomme non lavorano hanno sempre quell'aspetto lucido, liscio e non era il caso per la gomma di Jorge. Poi analizzando anche i tempi al giro: ha fatto un run i primi 4-5 giri sui tempi degli altri piloti, nel secondo run era più veloce di piloti come Bagnaia e Binder. E poi ha avuto le due cadute: è un po' strano che per 13 giri l'ha tenuta, di solito quando una gomma non va i piloti rientrano e chiedono di cambiarla dopo 2-3 giri. E come diceva giustamente Massimo Rivola le pressioni e le temperature erano a posto. Tutto funzionava bene dal punto di vista gomme. Per noi, da quello che abbiamo visto finora e dai dati che abbiamo, non ci sono problemi".