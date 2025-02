Dopo 24 ore trascorse in osservazione all'ospedale di Nilai, vicino al circuito di Sepang, Jorge Martin tornerà a Barcellona nella serata di giovedì 6 febbraio e venerdì 7, in mattinata, verrà operato alla Clinica Dexeus dopo l'infortunio nella prima giornata di test ufficiali a Sepang. Il campione del mondo in carica, protagonista di una brutta caduta in curva 2, ha riportato varie fratture composte: al 5° metacarpo della mano destra e poi al 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro. Difficile, parola dell'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola, vederlo in pista nei test della prossima settimana (12-13 febbraio) in Thailandia: lo spagnolo farà di tutto per tornare a Buriram per il primo weekend di gara del 28 febbraio-2 marzo.