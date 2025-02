Il responsabile Michelin aggiorna a Sky Sport sull'analisi della gomma montata sul posteriore di Jorge Martin al momento della brutta caduta nel day-1 di test a Sepang: "Abbiamo visto, grazie anche ai dati di Aprilia, che la temperatura interna dello pneumatico era più bassa di 15 gradi, che sono davvero tanti". Di seguito l'intervista integrale realizzata da Sandro Donato Grosso MARTIN: "NON SO COSA SIA SUCCESSO"

Qual è il bilancio dei vostri test? "Il bilancio dei test è positivo. Abbiamo provato delle nuove gomme anteriori, la costruzione e una mescola. Tutti i piloti le hanno provate e hanno detto che vedono progressi. E anche i tempi sono buoni: siamo vicini al record della pista".

E' rimasto il dubbio sull'incidente di Martin. Ci sono aggiornamenti? "Sì, grazie ad Aprilia che ha condiviso i dati con noi, nelle ultime 24 ore abbiamo potuto analizzarli. C'erano veramente tante cose da vedere e abbiamo notato qualcosa di importante sulla temperatura interna dello pneumatico. All'inizio, dopo l'incidente, io e Massimo Rivola avevamo detto che le temperature e le pressioni erano a posto, ma parlavamo delle temperature esterne che puoi vedere direttamente. Martin, quando è uscito all'ultimo run, aveva una temperatura interna della gomma 15 gradi inferiore rispetto alle uscite precedenti. 15°C sono parecchi: abbiamo anche fatto il confronto con Bezzecchi, che aveva anche lui la gomma posteriore media e, in quel momento, rispetto a Marco quella di Jorge era 15 gradi più fredda. La gomma non era pronta, in più le condizioni della pista non erano buone: c'era vento e dello sporco. Tutto questo insieme ha fatto sì che la gomma non abbia lavorato e il pilota purtroppo sia caduto".

Come si realizza la temperatura interna?

"Con il movimento dello pneumatico: il movimento di carcassa e la mescola che va in temperatura. E' un funzionamento complicato, ci sono 4 temperature per le gomme: c'è quella di superficie, che è la meno rilevante perché dipende dal livello di spinning e slittamento; poi c'è la temperatura che prendiamoi noi tecnici con lo spillo per vedere la temperatura nel compound; poi c'è quella interna, la più rilevante, e infine la temperatura di cavità, dell'aria all'interno. Quindi non è facile".

La temperatura interna, quella che ha generato il malfunzionamento della gomma di Martin, deve essere lo pneumatico stesso a generarla oppure è il team a doverla generare? "Questo dipende dall'aria che metti dentro, dal carico che mette il pilota e da tanti fattori. Per far funzionare bene lo pneumatico devi avere questa temperatura interna nel giusto range, fra i 90 e i 110 gradi. Dipende dai circuiti. Ma 15°C di meno sono tanti: abbiamo visto cadute anche solo con 5 gradi in meno".