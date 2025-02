Bangkok capitale della MotoGP. E' il giorno della presentazione di piloti e team in vista della stagione 2025: appuntamento dalle 10.30 nel cuore della città thailandese. L'evento show sarà visibile in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché qui sul nostro sito skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e su quello TikTok di NOW

