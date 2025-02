Il campione del mondo è arrivato alla clinica di Barcellona per essere operato dopo le fratture alla mano destra e al piede sinistro rimediate nel day-1 dei test di Sepang: "La verità è che non so cosa sia successo - ha detto a MotoGP.com - E' stata una botta importante, avevo molto dolore, ma ora va meglio. Spero di recuperare velocemente"

Jorge Martin è rientrato in Europa dopo il brutto incidente nel day-1 dei test di Sepang a seguito del quale ha rimediato varie fratture composte: al 5° metacarpo della mano destra e al 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro. Il campione del mondo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, è arrivato all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona per sottoporsi a un intervento chirurgico. "E' stata una bella botta, avevo molto dolore ma ora va meglio. Spero di poter recuperare velocemente", ha dichiarato all'ingresso dell'ospedale. Poi sulla dinamica della caduta: "La verità è che non so cosa sia successo, è un peccato perché ero con il mio primo stint di gomme e non abbiamo avuto la possibilità di lavorare di più. Però so che Marco Bezzecchi sta facendo un ottimo lavoro e sono sicuro che troveremo il modo per essere veloci".