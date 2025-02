In attesa di Martin, nella stessa clinica dove è atteso Jorge, è stato operato Raul Fernandez dopo la frattura al metacarpo della mano sinistra nel 1° giorno di test. "Ora è il momento di recuperare e provare ad andare in Thailandia", ha scritto il pilota del team Aprilia Trackhouse. La MotoGP sarà a Buriram il 12-13 febbraio per gli ultimi test pre-stagionali prima del weekend d'esordio in programma dal 28 febbraio al 2 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

