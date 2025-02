Tutto pronto per il lancio della stagione 2025 della MotoGP: domani (domenica 9 febbraio) piloti e team si presenteranno tutti insieme a Bangkok in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché sul nostro sito skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e su quello TikTok di NOW. Appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 ora italiana, col commento di Rosario Triolo ed Edoardo Vercellesi e Sandro Donato Grosso inviato in Thailandia

IL BILANCIO DEI TEST DI SEPANG