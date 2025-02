Intervento chirurgico alla clavicola sinistra riuscito per Fabio Di Giannantonio, dopo l’incidente al termine del primo giorno di test in Malesia. Inizierà ora la riabilitazione in vista del GP della Thailandia, saltando così i prossimi test, sempre a Buriram, in programma il 12 e 13 febbraio

Intervento chirurgico riuscito per Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team si è infortunato nella prima giornata di test a Sepang mercoledì scorso, riportando la frattura della clavicola sinistra. Subito dopo la caduta, Di Giannantonio è tornato in Italia, dove è stato operato presso la clinica privata Villa Stuart a Roma dallo staff medico guidato dal Professor Castagna. Il pilota romano inizierà subito il percorso riabilitativo per essere nelle migliori condizioni possibili alla prima gara della stagione in Thailandia, in programma dal 28 Febbraio al 2 Marzo. Salterà quindi i test previsti il 12 e 13 febbraio.