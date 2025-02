Raul Fernandez ha ufficialmente ricevuto l'ok dall'equipe medica della MotoGP per prendere parte ai test di Burim. Lo spagnolo, che a Sepang era caduto procurandosi la rottura del quinto metacarpo della mano sinistra, oltre che di due dita del piede sinistro sarà dunque in sella alla sua Aprilia. Ancora assenti Martin e Di Giannantonio

Ci sarà anche Raul Fernandez in sella all'Aprilia RS-GP25 nel corso della due giorni di test a Buriram, gli ultimi prima dell'appuntamento inaugurale della prossima stagione. Lo spagnolo, che nel corso dei test a Sepeng era caduto procurandosi la rottura del quinto metacarpo dalla mano sinistra, oltre che di due dita del piede sinistro, ha ufficialemente ricevuto l'ok dall'equipe medica della MotoGP per tornare in sella in Thailandia. Ancora assenti invece Jorge Martin, operato alla mano destra e Fabio Di Giannantonio, infortunato alla clavicola sinistra: il campione del mondo di Aprilia e il pilota VR46 puntano al rientro per la prima gara della stagione e saranno sostituiti rispettivamente da Lorenzo Savadori e Michele Pirro.