Si torna finalmente in pista: la MotoGP riparte dalla Thailandia, dal circuito di Buriram. Ecco una serie di numeri: dal 2018, anno in cui il Mondiale si è corso qui per la prima volta, fino al weekend che andrà dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, quando in pista scenderanno tutti... tranne il Campione in carica Jorge Martin: sarà la prima volta dal 1979 senza il detentore del titolo al via. La stagione di MotoGP sarà da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP THAILANDIA: ORARI E DOVE VEDERE