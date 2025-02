La MotoGP è pronta a vivere un'altra intensa stagione LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte nel weekend col primo appuntamento del 2025, il Gran Premio della Thailandia. Sabato 1 marzo qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9. Domenica gara della top class sempre alle 9, preceduta da Moto3 alle 6 e Moto2 alle 7.15. Di seguito tutti gli orari per non perdersi nulla sui nostri canali LA GUIDA AL 1° GP DELLA STAGIONE

In arrivo su Sky Sport e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il primo Gran Premio della stagione 2025 del Motomondiale che inizia in Thailandia, sul circuito di Buriram. Da venerdì 28 febbraio fino a domenica 2 marzo riparte la caccia al titolo, con tutte le sessioni del weekend e gli approfondimenti da vivere nella Casa dello Sport di Sky. Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Per tutto il weekend, continui aggiornamenti live dal Chang International Circuit grazie al canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

Occhio al fuso orario! Prime Libere alle 4.40 Il primissimo appuntamento è fissato per giovedì 27 febbraio, con la conferenza piloti dalle 12 in cui parleranno i due piloti del team ufficiale Ducati, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Poi s'inizia a fare sul serio con le prime sessioni di prove libere, nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 2.55 con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la FP1 di MotoGP in programma alle 4.40. Alle 8.55 – per la classe regina - sarà il momento delle pre-qualifiche in cui veranno stabiliti i primi 10 piloti qualificati per il Q2 del sabato. Vedi anche MotoGP, ci siamo: si parte venerdì LIVE su Sky

Sprint e gara MotoGP alle 9 Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere alle 4.10, scatta la caccia alla prima pole dell'anno, con le qualifiche MotoGP in programma alle 4.45. E alle 8.55 il sabato show su Sky proseguirà con la Sprint Race, in cui verranno assegnati i primi punti della stagione Domenica alle prime ore del mattino le gare, con la Moto3 che scatta alle 6, la Moto2 alle 7.15 e la MotoGP alle 9. Di seguito tutto lo schema degli orari per non perdersi nulla del primo weekend del Motomondiale. Potrebbe interessarti MotoGP, 3 rookie e 12 novità: tutti i piloti 2025