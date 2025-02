Il brasiliano Moreira chiude al comando il venerdì di pre-qualifiche del GP di Thailandia, fuori dal Q2 Vietti, Arbolino e Alonso, al debutto in Moto2 dopo la stagione trionfale in Moto3. Domenica la gara alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE