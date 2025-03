L'attuale leader del Mondiale ha realizzato il record della pista nel venerdì argentino, 7° Arbolino. Vietti fuori dal Q2, frenato dalla chiusura anticipata delle pre-qualifiche per la caduta di Alonso Lopez. Domenica la gara di Moto2 alle 17 in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Super giro di Manuel Gonzalez che ha segnato il nuovo record del circuito confermando l’ottima partenza del mattino. Alonso Lopez che ha firmato il secondo miglior tempo, cadendo a un minuto dal termine ha invece obbligato la direzione gara a chiudere in anticipo la pre-qualifica: la moto dello spagnolo è infatti rimasta in mezzo alla pista. Ne ha pagato le conseguenze Celestino Vietti che ha dovuto abortire un buon giro che l’avrebbe fatto risalire in top 14. Il piemontese dovrà così passare dalla Q1 sabato, ma il passo intravisto nel pomeriggio di venerdì potrebbe assicuragli il passaggio alla Q2.

Brutto 'high side' per Canet Aron Canet, secondo in campionato, dato tra i protagonisti del gran premio argentino è invece finito al centro medico dopo un brutto high side da cui si è rialzato con la spalla sinistra dolorante. Il suo sesto tempo, se l’esame medico non dovesse riscontrare traumi gravi, gli garantirebbe comunque di potere rientrare nella lotta per le prime file dello schieramento.

Arbolino direttamente al Q2 Veloce al mattino, altrettanto al pomeriggio, Joe Dixon si è assicurato il terzo tempo a fine giornata davanti a Ramirez. Il brasiliano Moreira che aveva cominciato bene il turno è invece caduto dopo pochi giri, danneggiando la moto, senza poter quindi riprendere la rincorsa alla Q1. Bene Arbolino, in palla fin dal mattino, e 7° in prequalifica. Sono rimasti esclusi, per ora, Alonso e tra gli altri Arenas e Navarro.