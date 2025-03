Dopo la vittoria nella Sprint, il catalano - che scatterà anche dalla pole in Argentina - è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 1:37.889, seguito dal fratello Alex e Di Giannantonio, scivolato in curva 1 ma nessun problema per il romano. Quarto Bezzecchi, 5° Bagnaia, 6° Morbidelli, 8° Aldeguer, che dovrà scontare un long lap per il contatto di sabato con Oliveira, costretto a saltare la corsa. Savadori in pista, ma in dubbio per la gara: in diretta alle 19 su Sky Sport e in streaming su NOW