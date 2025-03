Brutto highside per Marc Marquez nella prima parte delle Libere di Austin: il pilota Ducati è stato sbalzato dalla sua Ducati ad alta velocità in curva 2. Per fortuna nessun problema per il pilota di Cervera, che è tornato al box e ha poi chiuso la sessione col terzo tempo alle spalle di Morbidelli e Miller. Qui di seguito il video della caduta e la fotosequenza

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CADUTA