Marc Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche di Austin. Lo spagnolo ha chiuso davanti alla coppia di VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. In Q2 con il 10° tempo Pecco Bagnaia. Quartararo, Binder e Bezzecchi saranno tra i piloti costretti a passare dal Q1. Sabato alle 16:50 le qualifiche e alle 21 la Sprint Race, domenica sempre alle 21 la gara lunga: emozioni da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MARTIN A SKY: "CADUTA BRUTTA, PER IL QATAR CI PROVO". VIDEO