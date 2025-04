Dopo il Gran Premio di Spagna e i successivi test a Jerez, Pedro Acosta si è sottoposto a un intervento all'avambraccio destro colpito da sindrome compartimentale. Il pilota Ktm resterà in osservazione in ospedale 24 ore e ci si aspetta che sia regolarmente al via del GP di Francia a Le Mans (9-11 maggio): servirà però un via libera dopo un controllo medico in programma la prossima settimana

TUTTE LE NEWS DI MOTOGP