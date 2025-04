Primo round italiano in scena questo fine settimana a Cremona dove Bulega arriva da leader, ma con il rimpianto di Assen per il doppio ko della sua Ducati. Si riaccende la sfida con Razgatlioglu e la BMW con Locatelli, Petrucci e Iannone a caccia del podio. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: gara 1 e 2 sabato e domenica alle 14, Superpole race alle 11 di domenica

Bulega si presenta al primo round italiano della stagione da leader del campionato, ma reduce da un weekend amaro ad Assen. Vittoria in Gara 1 ma il doppio ritiro in Superpole Race e Gara 2 gli è costato ben 34 punti: era secondo nella gara sprint e primo nella lunga, quando la sua Panigale V4 si è fermata. Fino a quel momento, il pilota Ducati vantava una striscia di 15 podi consecutivi. Volendo trovare un aspetto positivo nel week end olandese di Bulega va detto che ha mostrato un gran ritmo per tutto il fine settimana e solo la sfortuna ne ha compromesso il risultato finale. Chi ne ha approfittato è stato certamente Razgatlioglu che, pur senza salire sul podio nelle gare lunghe, si è avvicinato in classifica generale grazie alla vittoria nella Superpole Race. Il turco si è portato ora a 21 punti da Bulega, pronto ad affrontare il weekend di Cremona, dove l'anno scorso non ha corso a causa di un infortunio. Leggi anche Radio Superbike: Assen in cinque canzoni

Locatelli, costanza e prima vittoria Andrea Locatelli arriva sulla pista di casa in grande forma. È l'unico pilota ad aver sempre raccolto punti in ogni gara di questa stagione ed è reduce dalla sua prima vittoria in carriera nel WorldSBK, ottenuta proprio ad Assen dopo 154 gare (un record). Negli ultimi due campionati il pilota di Selvino è stato spesso il miglior rappresentante della casa di Iwata e gliene va dato atto. Ad Assen ha approfittato del ko di Bulega ma era lì davanti, con grande sicurezza, in battaglia per l'ennesimo podio stagionale. I numeri parlano chiaro e dimostrano la sua velocità e consistenza: da Portimão in avanti, è sempre entrato nella top five. Leggi anche Gara 2 a Locatelli. Bulega out: problemi tecnici

Rea al rientro, occhi puntati su Bautista A Cremona farà il suo ritorno Jonathan Rea, dopo il lungo stop causato dalle fratture al piede sinistro riportate nei test ufficiali in Australia, che lo hanno costretto a saltare i primi tre Round della stagione. Attenzione anche ad Álvaro Bautista, che sembra aver ritrovato competitività in questa prima fase del campionato. Lo scorso anno, a Cremona, salì due volte sul podio e ora è pronto a rilanciarsi nella corsa al titolo. Al momento è terzo in classifica a 29 punti da Bulega e distante solo 8 da Razgatlioglu.

Bimota torna e lo fa con solidità Con il quinto posto di Bassani e il sesto di Lowes in Gara 2 ad Assen Bimota ha centrato una doppia top six che mancava dal lontano 1988, quando Davide Tardozzi e Stéphane Mertens chiusero quinto e sesto a Manfeild. È un ritorno nel mondiale Superbike molto solido quello della casa di Rimini, di proprietà di Kawasaki e portata in pista dal team Provec KRT.

Indipendenti in evidenza: Petrucci, Lowes e Iannone protagonisti Tra i protagonisti di questo avvio di stagione, vanno segnalati anche diversi piloti indipendenti. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) sono tutti saliti sul podio, con Lowes autore anche di una pole position ad Assen. Proprio Petrucci è il dominatore uscente a Cremona: nel 2024 firmò una tripletta da sogno sulla pista lombarda. Oggi ci arriva da quinto nel mondiale con 81 punti, 29 in più di Lowes, sesto, con Iannone settimo subito dietro (51). Tutti e tre in sella a Ducati…che, manco a dirlo, è anche leader nella classifica costruttori.

