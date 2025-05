Da adesso i piloti reduci da lunghi infortuni (out per almeno 3 GP o assenti da almeno 45 giorni consecutivi nel corso della stagione) potranno effettuare un test in vista del rientro alle gare. La Grand Prix Commission ha inoltre stabilito una penalità unica valida per tutte le classi (doppio long lap) per chi abbandona la griglia di partenza, a prescindere dalle motivazioni, dopo il 'caso' Marquez ad Austin. Di seguito tutte le decisioni alla vigilia del GP di Francia

La Grand Prix Commission, riunitasi alla vigilia del Gran Premio di Francia in programma nel weekend del 9-11 maggio, ha dato l'ok definitivo per l'introduzione, con effetto immediato, dei test per piloti reduci da lunghi infortuni, approvando una modifica regolamentare proposta a inizio stagione dall'amministratore di Aprilia Racing, Massimo Rivola, in vista del ritorno in pista di Jorge Martin (poi avvenuto in Qatar, senza test preliminari e con un nuovo infortunio che lo ha costretto a saltare prima Jerez e ora Le Mans). Si tratta di test non obbligatori, che hanno l'intento di aiutare i piloti nella preparazione in vista del ritorno alle gare.