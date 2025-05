La MotoGP sarà in pista a Le Mans dal 9 all'11 maggio per il Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del 2025 da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). Di seguito tutti gli orari sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DI LE MANS