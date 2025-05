MotoGP, Somkiat Chantra dà forfait al GP Le Mans

Somkiat Chantra non ci sarà per il Gran Premio a Le Mans, (in programma nel weekend). Il rookie MotoGP continuerà il suo recupero dopo l'intervento effettuato il 30 aprile per sindrome compartimentale. Il GP di Francia sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Somkiat Chantra non ci sarà in griglia di partenza al GP Francia. Il pilota thailandese sarà assente a Le Mans per poter continuare il percorso di recupero dopo l'operazione sostenuta il 30 aprile per sindrome compartimentale. Questa la nota ufficiale del Team LCR Honda: "Il pilota del team IDEMITSU Honda LCR Somkiat Chantra non prenderà parte al Gran Premio di Francia. Continua la convalescenza dopo l'intervento chirurgico al braccio per sindrome compartimentale, avvenuto il 30 aprile. Dopo un controllo post-operatorio, il Dott. Xavier Mir, che ha eseguito l'intervento, ha raccomandato a Somkiat di concedersi più tempo per recuperare la piena forza prima di tornare alle competizioni. Sebbene la sua riabilitazione stia procedendo bene, non è ancora in condizioni idonee per gareggiare".