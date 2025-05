È il giorno dei rookie, dei debuttanti che mettono dietro tutti i piloti più quotati. Maximo Quiles , “uno molto umile” come spiegava Emilio Alzamora manager di talenti, ha firmato la prima pole position alla seconda gara nel Motomondiale. Forse è un predestinato, di sicuro sta sbalordendo il pubblico. L’altra sorpresa è Guido Pini che ha strappato il secondo posto in prima fila. Originario di Scarperia, cresciuto vicino al circuito del Mugello, sta progredendo dalla prima gara. Lui e Quiles (insieme a Carpe) si conoscono dalle categorie minori, come la Junior Gp, che servono da trampolino di lancio verso il Motomondiale. Hanno messo in ombra, almeno oggi, Piqueras, Rueda e Kelso , i vertici del campionato, ancora favoriti per la gara. Ma intanto il titolo di prima pagina se lo prendono quei due.

I risultati degli altri italiani

Dei tre protagonisti della classifica solo Kelso ha centrato la prima fila, Piqueras apre la seconda con il quarto tempo, Rueda è finito in terza fila con l’ottavo tempo, non un granché per un pilota veloce come lui. Restano comunque alte le sue quotazioni per la gara, il ritmo è buono, costante, in corsa saprà farsi valere. Il resto degli italiani è sparso qua e là: Carraro decimo, Foggia quindicesimo, Lunetta (caduto con il nono tempo) è scivolato anche in classifica, in sedicesima posizione. Nepa ha chiuso ventunesimo, davanti a Riccardo Rossi.