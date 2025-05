MotoGP in pista a Le Mans fino all'11 maggio per il Gran Premio di Francia, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

La MotoGP parla francese e non solo per il ritorno sul podio a Jerez di Fabio Quartararo. Fino all'11 maggio il Motomondiale è in pista a Le Mans per il sesto appuntamento della stagione, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Il racconto del GP di Francia sarà come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dalla pit lane per tutti gli aggiornamenti, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini commenteranno il weekend della Moto2 e della Moto3. Si riparte con Alex Marquez leader del Mondiale dopo il successo di Jerez e con Marc Marquez (caduto in Spagna) e Pecco Bagnaia che proveranno a riportare la Ducati rossa sul gradino più alto del podio. Yamaha e Quartararo a caccia di conferme in quello che è il GP di casa per il 'Diablo', out gli infortunati Jorge Martin e Somkiat Chantra.