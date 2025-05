Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nel GP di Francia. In prima fila con l'attuale leader del Mondiale di Moto2 anche Baltus e Moreira. Italiani a metà griglia: 9° Vietti, 11° Arbolino. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Viaggia su un binario sicuro e inesorabile. Manu Gonzalez leader del campionato s’è preso la sesta pole position in Moto 2 (la quinta quest’anno) e questo spiega perché in classifica sta davanti a tutti. C’ha provato Dixon a rimettere le cose a suo favore, con un primo giro lanciato sul filo del record, ma poi l’inglese è scivolato indietro mentre altri gli passavano davanti. Sesto alla fine l’inglese, alle spalle di Canet, Arenas, il sorprendente Moreira e Baltus, passato dalla Q1 per sistemarsi in prima fila col secondo miglior tempo. Quante sorprese in questa classifica, ribaltata nei minuti finali; fino a quel momento davanti a tutti c’erano i tre protagonisti del mondiale.