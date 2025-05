Terza vittoria in stagione per lo spagnolo, già leader del Mondiale, che allunga in classifica sugli inseguitoti: +16 su Canet, terzo al traguardo alle spalle di un super Baltus, e +34 su Dixon (5°). Vietti termina la sua gara in ottava posizione, out Arbolino, caduto alla fine del secondo giro a Le Mans

