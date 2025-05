Vittoria in extremis per Rueda, che ha approfittato del contatto tra Munoz (poi penalizzato) e Kelso per prendersi la prima posizione, con lo spagnolo che ha perso il 2° posto in favore dell'australiano. Guido Pini, partito in prima fila, stava disputando un'ottima gara, prima di incappare in una caduta che l'ha messo fuori dai giochi. Out anche Piqueras, scivolata che costa cara anche in ottica Mondiale (ora Rueda è volato a +29)

