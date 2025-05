La MotoGP è in pista dal 23 al 25 maggio a Silverstone per il GP del Regno Unito, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhio ad alcuni orari, che variano rispetto al programma tradizionale degli appuntamenti europei: Pre-qualifiche venerdì alle 17, sabato qualifiche alle 12.50 e Sprint Race alle 17. Domenica la gara lunga della top class è alle 14, preceduta dalla Moto2 (12.15) e seguita dalla Moto3, che chiuderà il weekend con la gara alle 15.30

LA CLASSIFICA PRIMA DI SILVERSTONE