Bellissimo gesto del pilota britannico della Moto2 per il figlio dell'ex campione del mondo Superbike Sylvain Guintoli, che sta affrontando con speranza una battaglia contro il cancro. Dixon - in collaborazione con il team Elf Marc VDS Racing - ha disegnato insieme al piccolo Luca un casco per il weekend di casa a Silverstone e sarà sorteggiato online tra gli aderenti all'iniziativa: i proventi saranno devoluti in beneficenza. Di seguito tutte le foto

