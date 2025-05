Lo Steward Panel ha deciso di assegnare 3 posizioni di penalità in griglia a Franco Morbidelli, da scontare nella gara di domenica, per aver ostacolato Marco Bezzecchi nel corso delle Pre-qualifiche del GP del Regno Unito a Silverstone. "Hai guidato lentamente in traiettoria e disturbato un altro pilota, il numero 72, nelle curve 12 e 13 - si legge nel comunicato della FIM -. Per i motivi esposti, lo Steward Panel ha inflitto una penalità di 3 posizioni in griglia per il Gran Premio della Gran Bretagna". Per il pilota del team Pertamina Enduro VR46 si tratta della seconda infrazione in stagione: nelle Pre-qualifiche di Buriram, durante il primo weekend stagionale in Thailandia, aveva ostacolato Pecco Bagnaia e anche in quel caso aveva rimediato 3 posizioni di penalità in griglia da scontare nella gara lunga.