Il rookie spagnolo Carpe davanti a tutti nelle prove libere di Silverstone con il nuovo record della pista. Quattro italiani direttamente al Q2: Lunetta, Carraro, Pini e Foggia. Restano fuori Rossi e Nepa. Sabato le qualifiche della Moto3 alle 14.45, domenica la gara alle 15.30: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Alvaro Carpe mette la firma nelle pre-qualifiche di Silverstone . Il rookie spagnolo segna anche il nuovo record della pista, mettendosi dietro Almansa che sembrava lanciato verso il miglior tempo, ma nel gioco delle scie la classifica si è rimescolata di continuo nel finale. Al terzo posto si è così piazzato Ogden , pilota di casa. Rueda, partito fortissimo come suo solito (miglior tempo al mattino) si è dovuto accontentare del sesto tempo, alle spalle di Luca Lunetta che dopo il cambio gomme a pochi minuti dalla bandiera a scacchi ha recuperato qualche posizione ("Iniziare con il piede giusto aiuta sempre…"), finendo davanti al leader del campionato su una pista per lui nuova.

I risultati degli altri italiani: Carraro, Pini e Foggia al Q2

Lunetta è stato il primo degli italiani che, nel complesso, non hanno sfigurato. Nella top 14 degli ammessi alla Q2 ci sono anche Nicola Carraro, decimo, Guido Pini, dodicesimo, e Dennis Foggia tredicesimo. Restano fuori Rossi (diciannovesimo) e Nepa (ventiquattresimo) fermo a lungo al box per sistemare la moto. Diretti in Q2 vanno anche Kelso, tra i più convincenti al pomeriggio (quarto tempo per lui), Munoz (settimo) e il giovane debuttante lanciato da Aspar Martinez, Maximo Quiles, al limite, con l’ultimo tempo utile.