Canet, secondo nella classifica del Mondiale, scatterà dalla prima casella in griglia a Silverstone proprio davanti a Manu Gonzalez, attuale leader del campionato. Più indietro gli italiani: 19° Vietti, 21° Arbolino.

Passare dalla Q1 forse gli ha fatto bene perché fino a quel momento Aron Canet sembrava un po' in affanno. Il turno in più deve averlo sbloccato, ridandogli fiducia e certezze, perché in Q2 lo spagnolo della Fantic ha tirato fuori un super giro, perfetto nell’ultimo settore della pista dove ha incrementato il suo vantaggio da 3 a 6 decimi. Manu Gonzalez, il favorito, sì è dovuto inchinare alla velocità del suo avversario diretto in classifica che ancora ieri cercava di sbrogliare il bandolo della matassa in cui si era aggrovigliato. Il suo connazionale aveva dominato prove e pre-qualifiche, ma al momento della pole ha sbagliato il primo tentativo (tempo annullato) e l’ultimo rimastogli a disposizione, per quanto veloce, non è stato sufficiente a superare Canet. Centoquarantotto millesimi la differenza tra loro due, in classifica di campionato sono sedici punti: si preannuncia un confronto serrato domenica.