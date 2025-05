Anche nella confusione riesce a venirne fuori. Non è un caso che Antonio Rueda si sia preso la pole position in una qualifica condizionata da comportamenti giudicati al limite della correttezza (lui stesso è finito nel mirino degli stuart FIM). Piloti lenti al pascolo, piloti veloci obbligati a dribblarli, scene già viste, ma sul veloce tracciato inglese le scie sono essenziali. Tranne che per il pilota della Ktm Ajo che di solito gira da solo (ma questa volta non ha posto tutte le cautele del caso) mentre altri si gettavano all’inseguimento di qualche “lepre”. Alvaro Carpe , veloce in prova, ne ha trovato una capace di lanciarlo per la prima volta in prima fila, col secondo miglior riscontro cronometrico. Terzo Piqueras , che ha scelto di accodarsi ai più veloci fin dalle prime battute.

Lunetta 7°: i risultati degli italiani

Lesto anche Lunetta a scegliere il treno giusto per prendersi la settima posizione, dietro Quiles, rimasto indietro per gran parte del turno. “Si poteva fare un pochino meglio – ha detto Luca-, ma almeno siamo competitivi, pronti per divertirci in gara”. Tutti gli italiani si sono qualificati per la Q2, è mancato l’acuto del singolo (Lunetta è stato il più veloce tra i connazionali), ma la prestazione complessiva è confortante. Foggia, Pini e Carraro si sono qualificati nell’ordine (dal nono al dodicesimo posto). Riccardo Rossi e Nepa chiudono la sesta fila, col diciassettesimo e diciottesimo tempo. Se non piove in gara sarà importante non perdere contatto dai primi. Pista lunga e veloce, Silverstone non è tra le più facili per la classe più piccola.