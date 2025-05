Qui tutte le ultime inforrmazioni sul meteo per il weekend di Silverstone del Motomondiale, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 25 maggio

Che sia un GP del Regno Unito più freddo del solito ormai è risaputo, dopo la decisione della Dorna di anticiparlo in calendario a maggio rispetto alla tradizionale collocazione estiva. Ma arriverà la tanto temuta pioggia nel weekend? Il meteo è stato clemente nella giornata di venerdì. Sabato invece potrebbe complicare i piani a piloti e team a Silverstone. Nella notte tra venerdì e sabato effettivamente è piovuto e il cielo sopra il circuito dovrebbe essere coperto per gran parte della giornata. Ma, a giudicare dalle previsioni, potrebbe restare così e 'risparmiare' anche la Sprint Race della MotoGP, in programma alle 17 ora italiana LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.