Primo successo in Moto2 per Agius che a Silverstone vince davanti a Moreira e Alonso. Quarto Canet, scattato dalla pole: lo spagnolo non approfitta della caduta di Gonzalez, che rimane leader del Mondiale di Moto2. Super rimonta di Vietti, risalito dalla 19^ alla 6^ posizione, 14° Arbolino.

Agius, prima vittoria in Moto2 nella gara più combattuta, da parecchio tempo. Complice l’assenza di Manu Gonzalez, caduto portandosi dietro Baltus al quarto giro, nessuno è scappato via, nello stile dello spagnolo. Tutti insieme appassionatamente, fino al traguardo: Canet, Moreira e Guevera nella prima fase, a cui si sono aggiunti Alonso e Agius. Un quintetto agguerrito che non ha risparmiato sorpassi e spettacolo al pubblico. In realtà Canet avrebbe preferito tirarsi dietro Moreira e Guevara, mettendo un margine di sicurezza sui due in arrivo. Ma Moreira non ne ha voluto sentire e ha continuato ad attaccare. Quando il campione della Moto3 e l’australiano si sono aggiunti, la lotta si è ulteriormente infiammata. Il brasiliano si è rivelato una spina nel fianco, disturbando Alonso nel suo tentativo di restare attaccato ai due al comando.

Finale da paura I sorpassi negli ultimi tre giri non si contano. Il finale era già scritto: Alonso si è liberato di Moreira e Agius (Guevara era in affanno da qualche passaggio) e all’ultimo giro ha attaccato Canet che gli ha risposto all’ultima curva, allargando troppo nel tentativo di resistere al ritorno del colombiano: un invito a Senna Agius e Moreira a infilarsi. Sul podio, per la prima volta senza nemmeno un europeo, sono così finiti l’australiano, il brasiliano e il colombiano (due sud americani insieme, fatto raro) che ha rotto il tabù della classe media alla settima gara.

Gonzalez rimane leader del Mondiale. Vietti 6° Il quarto posto di Canet, ha “regalato” 9 punti a Gonzalez (il vantaggio in classifica che Aron aveva al comando della gara) permettendogli di conservare il primato in campionato, per tre lunghezze, nonostante l’errore a inizio corsa. Occasione sciupata. Graziando il rivale che, scattato male al via dalla seconda posizione, nella foga della rimonta ha steso l’incolpevole Baltus, Canet torna a casa beffato. Celestino Vietti, sesto, ha recuperato ben 13 posizioni in gara, mentre Arbolino è finito in zona punti con il quattordicesimo posto.

L'ordine d'arrivo del GP di Gran Bretagna