Vento forte e pista ancora un po' bagnata a Silverstone dopo la pioggia caduta nella notte, ma è tornato il sole nel Northamptonshire. È stato Raul Fernandez (Trackhouse Racing) il più veloce nel warm up con il tempo di 2'12.973, alle sue spalle Zarco, Aldeguer, Bezzecchi e Marini. Sesto Marc Marquez, 12° il fratello Alex, 13° Quartararo (che scatterà dalla pole), 14° Bagnaia, 20° Di Giannantonio. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

