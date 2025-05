L'australiano, dopo l'esperienza nel 2017, torna alla storica corsa endurance giapponese, in programma dall'1 al 3 agosto (quando il Motomondiale sarà nella pausa estiva): "Non vedo l'ora, è un onore", ha detto il pilota Pramac. Miller sarà affiancato da Katsuyuki Nakasuga mentre Yamaha sceglierà un terzo rider tra quelli presenti oggi in Sbk. Ma potrebbe non essere l'unico pilota MotoGP: Marini, negli scorsi giorni, ha fatto sapere che farà un test in vista di una possibile partecipazione

