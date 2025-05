Un fine settimana complicato per il team Ducati ufficiale a Silverstone: al termine del GP di Gran Bretagna è arrivata la terza posizione per Marc Marquez, un risultato importante in chiave campionato, ma raggiunto non senza difficoltà, mentre per Pecco Bagnaia è stata un'altra domenica negativa, chiusa con una scivolata. Una gara imprevedibile, come spiegato dal direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna."Con l'undicesimo vincitore diverso nelle altrettante ultime edizioni di questo GP, Silverstone conferma tutta la sua imprevedibilità, oggi ancor di più fra bandiere rosse, vento forte, cadute, problemi tecnici e ripartenze. Una gara emozionante con tanti colpi di scena in cui tutto si è più volte rimescolato fra cambi in testa alla corsa e ritorni entusiasmanti dalle retrovie. Per noi è stata una domenica piuttosto complicata, insolita, sicuramente non brillante e sottotono. Resta comunque una preziosa prova quella di Marc, in difficoltà ma ugualmente protagonista di un recupero che lo ha portato ad un bel terzo posto che oggi vale tanto considerato anche la fortuna di aver usufruito di una seconda partenza dopo la scivolata iniziale. In ogni caso è stata una rimonta pregevole, per niente scontata né tanto meno facile, in cui ha messo la determinazione del veterano e la caparbietà di un esordiente".