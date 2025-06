Ad Aragon è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 16. Parlano il leader del Mondiale Marc Marquez insieme con Bezzecchi (vincitore a Silverstone), Zarco (primo a Le Mans e a podio in Inghilterra) e Fabio Quartararo. Al Motorland, oltre all'infortunato Martin, mancherà anche Luca Marini, ancora in Giappone dopo la brutta caduta a Suzuka in un test per la 8 Ore. Domani si parte con le Libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15

