Ai Ogura è stato operato per la frattura al ginocchio destro a seguito della caduta nelle FP1 di Silverstone. Il team Trackhouse Aprilia spera di recuperarlo per il GP Aragon: "In base al post intervento e al bollettino medico, la squadra è fiduciosa di riavere Ai idoneo per il GP di Aragon, tra una settimana" INFORTUNIO LUCA MARINI: LE NEWS

Operazione riuscita per Ai Ogura, infortunatosi dopo la caduta in curva 2 nel corso delle prove libere 1 del GP di Silverstone. Il giapponese era stato dichiarato 'unfit', non idoneo, per la frattura al ginocchio destro.

Ogura si è sottoposto a un intervento di circa 30 minuti per sistemare la frattura della testa della tibia, nella zona del ginocchio: "L'intervento è riuscito. Penso che sia andato tutto abbastanza bene. Mi sento abbastanza bene con il ginocchio. Ho solo bisogno di un po' di tempo per tornare al 100% in forma fisica. È abbastanza difficile e vedremo se riuscirò ad arrivare ad Aragona. Sto cercando di fare il possibile per recuperare la gamba perché, in situazioni come queste, non si può fare troppo. Farò quello che posso e mi preparerò per la prossima gara", queste le parole del pilota riportate dalla Trackhouse Aprilia nel post pubblicato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trackhouse MotoGP (@trackhousemotogp) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie