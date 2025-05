Il comunicato di Jorge Martin

"Mi piacerebbe condividere con tutti gli appassionati/e, i media e le persone che seguono la mia carriera una spiegazione chiara sulla mia situazione con Aprilia. In nessun momento ho violato il contratto. Quando lo abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se non si fossero verificate determinate circostanze, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa fu una condizione essenziale per accettare la proposta di contratto che mi offrivano in quel momento. Quando l’anno scorso ho preso la decisione di cambiare marca, una delle mie premesse era avere la possibilità di provare la moto in circostanze reali e comprendere la sintonia con il team e la sua metodologia di lavoro. In questo modo potevo sentirmi a mio agio firmando per due anni invece di uno, e per questo includemmo tale condizione. Di fronte alla situazione di dover prendere una decisione a una data che mi è stata stabilita da contratto, ho deciso di esercitare il mio diritto a liberarmi per la stagione 2026. L’ho sempre fatto con rispetto, in modo chiaro e con l’unica intenzione di prendere il controllo sul mio futuro come sportivo professionista. Purtroppo, le circostanze accadute come conseguenza delle cadute, sebbene sia vero che non influiscono su quanto accordato, hanno comunque condizionato questa fase. È per questo che sono sempre stato aperto al dialogo con Aprilia per estendere questo periodo a un numero determinato di Gran Premi a partire dal mio ritorno alla competizione. Tutto ciò con l’obiettivo che entrambe le parti possano darsi una seconda opportunità e sentirsi a proprio agio prima di prendere una decisione in vista del 2026. Sono sempre stato onesto con Aprilia, ho apprezzato la moto, il team e lo sforzo di tutte le persone che fanno parte del progetto. L’unica cosa che chiedo è che si rispetti la mia volontà e lo spirito di ciò che abbiamo concordato a suo tempo con Aprilia. Non c’è conflitto né rimproveri. Voglio solo poter guardare avanti con chiarezza, dopo aver passato momenti molto difficili e una lesione molto grave, e continuare a dare il meglio di me dentro e fuori dalla pista. Grazie a tutti per la comprensione e il rispetto. Jorge Martin".