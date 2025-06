La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da vivere nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 giugno. Dopo Silverstone si torna ai tradizionali orari europei: sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

Il Motomondiale torna in Spagna, dove fino a domenica 8 giugno c'è il GP di Aragon. L'ottavo appuntamento della stagione 2025 sarà come sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.