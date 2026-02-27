MotoGP in pista fino a domenica 1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) per il Gran Premio della Thailandia che inaugura la stagione 2026. Attenzione agli orari: si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le Libere alle 4.45. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9, domenica gara lunga della top class sempre alle 9 preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15) 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY INSIDER!

Torna ad accendersi il motore del Mondiale MotoGP, in pista fino a domenica 1 marzo per il Gran Premio della Thailandia, il primo della stagione 2026. Parte la caccia a Marc Marquez, campione in carica dopo il dominio dello scorso anno. Il fratello Alex, vicecampione del mondo nel 2025, Marco Bezzecchi con la sua Aprilia e un Pecco Bagnaia in cerca di riscatto sono pronti a lanciare il guanto di sfida al fuoriclasse di Cervera. Appuntamento come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, col racconto affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti del pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.

Qualifiche alle 4.50, Sprint e gara alle 9 Per non perdersi nulla sui nostri canali servirà puntare la sveglia. Già a partire dalla notte italiana tra giovedì e venerdì, con le prove libere in programma alle 4.45. Poi alle 9 si inizierà a fare sul serio con le Pre-qualifiche, che metterà in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Caccia alla pole nella notte tra venerdì e sabato, con le qualifiche che scatteranno alle 4.50. Alle 9 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti della stagione. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 9, preceduta dalla Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW è prevista una prima replica del GP alle ore 12. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 18, alle 20 e alle 22. Inoltre il GP della Thailandia sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati Sky grazie all'opzione On demand.