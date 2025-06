Ai Ogura salterà il fine settimana di Aragon. Il giapponese, che ha riportato la frattura della testa della tibia nella zona del ginocchio nelle FP1 del GP di Silverstone, è stato operato la scorsa settimana. Ogura sperava di poter recuperare al più presto per poter tornare in pista in Spagna ma il team Aprilia Trackhouse, con un comunicato, ha fatto sapere che il pilota si è sottoposto a una valutazione medica per accertarne l'idoneità fisica al termine della quale è stato dichiarato 'unfit'. Nonostante i progressi positivi del recupero, Trackhouse non schiererà il numero #79, che continuerà invece il percorso di riabilitazione con l'obiettivo di essere presente al Mugello.