Gigi Dall’Igna può sorridere, questa volta per entrambi i suoi piloti. Marc Marquez che domina ad Aragon non è certo una sorpresa, il 3° posto di Bagnaia, invece, non era così scontato dopo la Sprint Race del giorno prima (chiusa in 12^ posizione) e gli 'zeri' collezionati tra Le Mans e Silverstone. "Sicuramente è una delle nostre domeniche più belle - ha esordito il direttore generale di Ducati Corse a Sky Sport -. Pecco ha avuto una reazione da campione qual è e sono contento sia per lui che per Marc". In chiusura anche un accenno al rookie Aldeguer, che con la Desmosedici Gresini ha entusiasmato in un duello show (poi perso) con Morbidelli per il 5° posto. "Con Fermin abbiamo pescato la carta giusta che potrà far splendere il futuro di Ducati".