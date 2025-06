Dopo il weekend di gara ad Aragon dominato da Marc Marquez la MotoGP non si ferma. Lunedì 9 giugno piloti e collaudatori scenderanno in pista per una giornata di test ufficiali dalle 10 alle 18. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità nel nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso

La MotoGP non si ferma e dopo il Gran Premio di Aragon vinto da Marc Marquez torna subito in pista al MotorLand per una giornata di test ufficiali. Come di consueto tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per provare novità tecniche e portare aggiornamenti per la stagione in corso. Assenti gli infortunati Jorge Martin (Aprilia factory), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Luca Marini (Honda HRC). Il pilota giapponese dovrebbe essere sostituito da Manu Gonzalez, leader del Mondiale Moto2 che avrà la possibilità di provare per la prima volta di provare una MotoGP. Giornata importante anche per Ducati, che proverà la nuova carena. Soprattutto per Pecco Bagnaia, che dovrà confermare i miglioramenti fatti intravedere nella domenica di gara.