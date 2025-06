Test positivi per Bezzecchi, che ad Aragon ha registrato il secondo miglior tempo della giornata (in 1:45.700) scendendo di 4 millesimi sotto il record della pista firmato da Marc Marquez nelle qualifiche di sabato mattina prima che Vinales lo 'beffasse' in extremis: "Abbiamo provato elementi nuovi per migliorare nella guida e nel time attack, stiamo andando nella direzione giusta. Il nuovo pacchetto aerodinamico ha funzionato bene", ha commentato Bez

Giornata di test positiva per Marco Bezzecchi, che nel lunedì di Aragon ha registrato il secondo miglior tempo nella classifica combinata (in 1:45.700) scendendo di 4 millesimi sotto il record della pista registrato da Marc Marquez nelle qualifiche del GP. "Abbiamo provato diversi elementi nuovi per cercare di migliorare la moto in varie aree della guida, incluso il time-attack - ha commentato al termine dei test ai canali ufficiali Aprilia -. Il tempo fatto a fine sessione è un passo in avanti, segno che stiamo andando nella giusta direzione". Il pilota del team di Noale ha provato anche un nuovo pacchetto aerodinamico: "L'obiettivo è stato anche raccogliere dati e informazioni utili, provando non solo soluzioni che non si vedono, ma anche visibili come un nuovo pacchetto aerodinamico che ha funzionato bene".