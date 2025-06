A partire dalla prossima stagione, Toprak Razgatlioglu tornerà ad essere un pilota Yamaha, ma questa volta non nel Mondiale Superbike: il turco correrà in MotoGP con il team Pramac come annunciato dalla casa giapponese attraverso una nota ufficiale: "Dopo la brillante esperienza in SBK, di cui è diventato il secondo pilota più vincente di tutti i tempi, Razgatlıoglu è pronto ad affrontare una nuova sfida nella classe regina della MotoGP"

Adesso è ufficiale: Toprak Razgatlıoglu sbarca in MotoGP dal 2026 insieme al team Prima Pramac Yamaha. Un ritorno, perché proprio con la casa giapponese Toprak si era laureato Campione del Mondo Superbike per la prima volta, nel 2021, bissando poi il successo la passata stagione ma con il team ufficiale BMW. Ad annunciarlo è la stessa Yamaha nella giornata di oggi, martedì 10 giugno, con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali: "Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare che Toprak Razgatlıoglu, attuale Campione del Mondo SBK e Campione del Mondo SBK 2021 con Yamaha, tornerà in Yamaha nella stagione 2026, debuttando in MotoGP con il Prima Pramac Yamaha MotoGP Team. Dopo una brillante esperienza nel Campionato Mondiale FIM Superbike (2018-2025), durante la quale si è laureato due volte Campione del Mondo SBK ed è diventato il secondo pilota più vincente di tutti i tempi con 63 vittorie finora, Razgatlıoglu è pronto ad affrontare una nuova sfida nella classe regina della MotoGP. Il passaggio di Razgatlıoglu in MotoGP e il passaggio al Prima Pramac Yamaha MotoGP Team, supportato direttamente dalla casa, nato dalla collaborazione tra Yamaha e Pramac, è una decisione strategica che consente al pilota turco di mettere in mostra il suo talento unico ai vertici delle competizioni motociclistiche. Ulteriori dettagli riguardanti la formazione del Prima Pramac Yamaha MotoGP Team per il 2026 saranno comunicati a tempo debito".