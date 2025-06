Moto3, gli scenari di mercato di Luca Lunetta

Luca Lunetta, pilota del team Sic58 Squadra Corse, ha qualche importante possibilità: punta al salto nella categoria superiore in Moto2 MOTOGP, TOPRAK RAZGATLIOGLU IN YAMAHA PRAMAC DAL 2026

Dopo un inizio 2025 un po' sotto le aspettative, nelle ultime due settimane di gara Luca Lunetta è tornato protagonista in Moto3 con il podio di Silverstone, pista su cui era debuttante, e la prima fila e la lotta per la vittoria ad Aragón, dove ha chiuso quinto. L'interesse per Luca è tornato forte, e adesso dovrà valutare tutte le possibilità e scegliere come proseguire la sua carriera nel 2026.

Obiettivo Moto2 Lunetta non resterà con Sic58. La priorità è il salto in Moto2. Tra i suoi estimatori più attenti ci sono Italtrans e Gresini. Queste due sono le opzioni preferite di Lunetta, che desidererebbe passare di categoria anche per via della sua struttura fisica, per la quale sente che la Moto3 cominci ad andargli stretta. Anche Pramac e Vds sonderanno il terreno per Lunetta, che però sarebbe orientato verso la Kalex. Ovviamente se invece il passaggio in Moto2 non si concretizzasse, a Lunetta non mancherebbero gli estimatori in Moto3. Lo seguono con attenzione già dall'anno scorso Leopard, IntactGp e Msi.